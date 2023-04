"Man pakaļ atbrauca vecvectētiņš ar savu zilo volgu." Klīniskās nāves stāsti

Kas notiek, kad cilvēks uz brīdi.... nomirst? Te būs trīs latviešu sieviešu stāsti. Viņas pieredzējušas to, ko sauc par klīnisko nāvi – divām no viņām tam ir medicīnisks apstiprinājums, vienai ārsti nespēj atrast izskaidrojumu notikušajam. Neviena no viņām nav redzējusi eņģeļus, ko tikko notikušajā Eiropas svarcelšanas čempionātā redzējusi Rumānijas sportiste Andre Kotruta, zaudējot samaņu – tā viņa stāstījusi žurnālistiem. Pieredze, ar ko dalījās manas trīs sarunu biedrenes, ir daudz neparastāka. Vispār arī baisāka.