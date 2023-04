Stratēģijā ir daudz darbības elementu. Piemēram, pagājušajā gadā Vācija parakstīja līgumu ar Abū Dabī par dīzeļdegvielas saņemšanu tādā daudzumā, kas atbilst aptuveni divām trešdaļām tās iepriekšējā importētā daudzuma no Krievijas. Taču saskaņā ar Enerģētikas informācijas administrācijas datiem lielākais dīzeļdegvielas importa pieaugums Eiropā ir no Saūda Arābijas. Februārī piegāžu apjoms bija pieaudzis līdz 202 000 barelu dienā, salīdzinot ar vidēji 68 000 barelu dienā laika posmā no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada septembrim. Turcijas loma, visticamāk, arī palielināsies. Tā kā tā nav ES dalībvalsts, tai joprojām ir atļauts importēt Krievijas dīzeļdegvielu saskaņā ar cenu griestu ierobežojumiem. Šo importa apjomu varētu izmantot, lai apmierinātu iekšzemes pieprasījumu, kamēr Turcijā ražotā dīzeļdegviela tiek eksportēta uz Eiropu.