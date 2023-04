"Patiesības kava". Trešā sērija: Džordžs Orvels, Visuma rašanās un spageti ar sieru

Vienas no pēdējā laika kaismīgākajām norisēm sabiedriskā un politiskā līmenī saistītas ar izglītību – vakar norisinājās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) streiks, lai aktualizētu nozares problēmas; tiek domāts par tā pagarinājumu, ja no valdības puses nebūs cieņpilnas un atbildīgai attieksmes. Arī literatūra ir viens no vispusīgas un bagātinošas izglītības pīlāriem, kuru ķieģelīti pa ķieģelim sākam būvēt jau no bērna kājas. Bērnu literatūra ir likumsakarīga kategorija arī Latvijas Literatūras gada balvas sacīkstē, un šodien “Patiesības kavas” spēli izspēlēs tieši to darbu autori, kuru auditorija ir paši jaunākie lasītāji.