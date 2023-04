Erdogana gulbja dziesma: kas likts uz spēles Turcijas prezidenta vēlēšanās?

Kad kāds no valstu līderiem paliek pie varas tik ilgi kā Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans, ir gandrīz neizbēgami, ka viņa valdīšana kļūst par režīmu. Viņš ir vadījis Turciju nu jau 20 gadus. Neviens turks, kas dzimis pēc gadu tūkstošu mijas, nevar atcerēties Turciju bez Erdogana. Pēc militārā apvērsuma mēģinājuma 2016. gadā Erdogans ir veicis tīrīšanas gan valsts pārvaldes sfērā, gan arī militārpersonu vidū, turklāt lielā mērā arī tiesu sistēma un Turcijas Centrālā banka ir pakļauta viņa kontrolei. Viņš ir asi vērsies pret saviem politiskajiem pretiniekiem ne tikai Turcijā, bet arī ārvalstīs. Neskatoties uz to, ir pienācis vēlēšanu laiks, 14. maijā miljoniem turku dosies pie vēlēšanu urnām, lai ievēlētu savu jauno prezidentu. Ja nu notiek neiedomājamais un Erdogans zaudē? Vai viņš būs gatavs labprātīgi atteikties no sava nu jau ierūsējušā prezidenta krēsla?