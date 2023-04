Es nokārtojos autiņbiksēs, mani baro ar putriņu un neviens par to neliek kaktā! Kad vīrieši top par bēbjiem

"No rīta es dzeru kafiju no pudelītes ar knupīti. Man patīk skatīties multenītes un krāsot krāsojamās grāmatas, jo tas mani nomierina. Es mīlu Dupo lego klucīšus. Tev nav jāizpilda kaut kādas norādes vai jāseko noteikumiem. Tu izvēlies krāsu, kādu vēlies, un to dari, kā tu vēlies. Tu nedomā par problēmām, vienkārši spēlējies. Lai vairāk sajustos kā mazs bērns, es ņemu otrā rokā zīmuli, tad arī bildīšu krāsošana nav tik viegls uzdevums!