Visas valstis baidās, vai alianses partneri pildīs solīto. Saruna ar militāro alianšu pētnieku

Savā pērn iznākušajā grāmatā Military Alliances in the Twenty-First Century ("Militārās alianses 21. gadsimtā") viņš atspēko vairākus plaši izplatītus mītus par militārajām aliansēm, kam realitātē grūti atrast segumu. Viens no šādiem mītiem saistīts ar alianšu dibināšanu. Reālisma skolu pārstāvošie starptautisko attiecību teorētiķi uzskata, ka alianses tiek dibinātas, lai līdzsvarotu spēku samēru vai gūtu ietekmi pār citām valstīm. Taču, ja tā būtu taisnība, tad militāro alianšu būtu bezgalīgi daudz un nepārtraukti rastos arvien jaunas.