„Vai redzi, mans dēls, cik maz prāta ir tiem, kas pārvalda šo pasauli?"

Virsraksta citāts no reģenta Aksela Ūksenšernas padomiem Zviedrijas karalim Gustavam II Vestfālenē 1648.gadā

Ekrānā redzams drona videoieraksts, kurā militārā automašīna ieripo kādā viensētas pagalmā un no to tās izlec bruņoti FBI vīri. Tas notiek Deitonā, Masačūsestā. Viņu priekšā nostājies jauns vīrietis sarkanos šortos, paceļ rokas un lēni atkāpjas. Atļauj uzlikt sev rokudzelžus. Tas ir Džeks Duglass Takseira, kurš tiek turēts aizdomās par Pentagona un amerikāņu izlūkdienestu slepeno dokumentu nopludināšanu, vēsta laikraksts New York Times.