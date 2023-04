Vai Krievijas sabiedrība vispār prāto, par ko cīnās Ukrainā?

Otrā pasaules kara laikā leģendārais amerikāņu kinorežisors Frenks Kapra izveidoja dokumentālo filmu sēriju Why We Fight ("Kāpēc mēs cīnāmies"). Sākotnēji ASV Kara departaments to veidoja kā mācību filmu, taču filmas demonstrēšana kinoteātros bija paredzēta, lai pārliecinātu amerikāņus, ka antihitleriskā koalīcija ir pelnījusi viņu atbalstu un ka nacistu sakāve ir ASV interesēs. Projekts bija veiksmīgs, lai gan filmas ietekmi nav iespējams precīzi novērtēt. Padomju Savienībā, kas bija vēl viena nozīmīga šīs cīņas dalībniece, šāda pārliecināšana nebija nepieciešama, jo cīņa par izdzīvošanu norisinājās viņu pašu teritorijā.