Treneris bija mana autoritāte: Intervija ar Ievu, kuru Andris Steļmahs pavedināja, kad viņai bija 14 gadi

"Par to, ka mans vārds nu ir publiski zināms, man pateica draudzene, jo es pati tobrīd biju Igaunijā. Es par to nebiju pārsteigta, jo es zināju, ka agri vai vēlu tas tā notiks. No vienas puses es negaidīju, ka tas notiks tik ātri, bet no otras puses - man nav nekas slēpjams ne no viena. Tas ir mans stāsts, tā ir mana pieredze, es esmu gatava stāstīt par to publiski, es netaisos vairs slēpties ne no viena," tā Ieva sarunā ar tiešsaistes žurnālu "Klik" atklāja savas pirmās emocijas.