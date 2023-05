ELIZABETE VIZGUNOVA NO MOLDOVAS ⟩ "Padomju Disnejlenda" Pārdņestra ilgojas pēc vienotības ar Krieviju

Pārdņestras separātiskās republikas «valsts institūciju» ieejas portālus galvaspilsētā Tiraspolē rotā Krievijas karogs. Ceļā uz to sasmakušais mikroautobuss pabrauc garām Krievijas armijas bāzēm Benderas pilsētā. To vidū izbūvēts iespaidīgs dzīvojamais komplekss - viena no nedaudzajām jaunceltnēm Pārdņestrā, kurā dominē padomju deviņstāvenes. Benderā mikroautobuss piepildās ar vīriešiem formas tērpos, kurus rotā Pārdņestras un Krievijas karogu uzšuves. Ir piektdiena, un viņi no kazarmām atgriežas mājās. Pirms izkāpšanas blakussēdētāja mani brīdina - kareivjus fotografēt nedrīkst.