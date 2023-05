Gumijas zābakos spēra pa seju un vilka aiz matiem; nodūra un izmeta atkritumos: Latvijas tiesu materiāli atklāj šausmas ģimenēs

Slepkavība Jēkabpilī, pirms kuras Leons Rusiņš vajāja bijušo dzīvesbiedri, Latvijas kriminālistikas vēsturē nav unikāla - vien atšķiras ar to, ka sieviete izmisīgi cīnījās par dzīvību. Viņai nepalīdzēja. Tāpat kā sievietēm, kuras partneri noslepkavoja pirms desmit gadiem. Pirms tika nogalinātas, sievietes tika sistas, žņaugtas, spārdītas, staigāja “vienos zilumos”. Un visi par to zināja. Latvijā katru gadu partneri nogalina vairākas sievietes, Eiropā 29% no visām nogalinātajām sievietēm.