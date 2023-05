Gadu simteņu cīņa par to, kurš būs galvenais. Krievijas un Ķīnas attiecību vēsture

Līdz ar Padomju Savienības sabrukumu Krievijai un Ķīnai bija vēl viena iespēja panākt jaunu spēku līdzsvaru. Viens no nepieciešamajiem soļiem pēc piesardzības pilnā pirmā gada bija atteikties no vecajām ideoloģiskajām sadursmēm. Lai gan abu valstu strīdi vienmēr bija galvenokārt nacionālistiski, to kopīgā uzticība laicīgajai marksisma reliģijai piešķīra šiem strīdiem ģimenes strīda asumu.