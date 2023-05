Spožo lapsu peldējums okeānā vai kā tika plānots dronu uzbrukums Kremlim

Karš nav tikai kauja ar ieročiem frontē. Taču lielākā daļa tā domā, jo par citām kaujas metodēm kara apstākļos līdz šim nav bijuši informēti. Piemēram, „ukraiņu dronu“ tā saucamais uzbrukums Kremlim pirms pāris dienām ir propagandas gājiens jeb apzināta “notikuma ģenerēšana“ (PR akcija), kuras autors visticamāk ir krievu FSB, nevis Kijiva vai Vašingtona. Šādus viltus gājienus karojošās puses izmantojušas vienmēr un visos laikos. Cits jautājums – kāpēc mēs to nezinājām? Tāpēc, ka to neviens tautai nestāstīja. Ukrainas karš ir pirmais izņēmums šajā procesā, jo internets piedāvā konfidenciālu jaunumu piegādi patērētājam uz mājām. Ir pienākuši citi laiki un tagad mēs ātri uzzinām to par ko mūsu vecākiem vai vecvecākiem nebija ne miņas. Proti – kā viss patiesībā notiek.