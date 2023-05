Slikta izglītība, nesakārtota tiesu sistēma un citi mīnusi: kāpēc ārvalstu investoriem nav pārāk labs priekšstats par Latviju?

Jaunākie ārvalstu investīciju vides indeksa dati rāda, ka uzņēmēji investīciju vidi Latvijā novērtē ar 2,3 no 5 ballēm. Tas ir zemākais vērtējums pēdējo sešu gadu laikā. Tam par iemeslu ir arī ģeopolitiskā situācija, bet ne tikai. Ārvalstu uzņēmumi redz maz pozitīvu uzlabojumu, investēt kļūst arvien neizdevīgāk. To, ka investīcijas Latvijā negāžas aumaļām, apliecina arī Latvijas Bankas dati: ārvalstu tiešajām investīcijām atņemot nost reinvestēto peļņu, jauna papildu finansējuma ieplūdes 2022. gadā bija vairs tikai 0,6% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP).