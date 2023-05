Hokeja tīrradnis no Grīziņkalna

Augot Grīziņkalnā, Tallinas un Lauku ielas stūrī, sports Mišam bija sirdslieta, spēlēts futbols, un, kad draugs Andris Hendelis trenējies "Daugavā," ledu iemēģinājis arī Vasiļonoks, taču vārtsarga arodā neviens viņu apmācījis neesot. Skatījies, kā spēlē citi, un mācījies no viņiem. No Ulda Opita lielajā "Daugavā", vēlāk no sava cīņu biedra Anatolija Micīša, bet visvairāk gan laikam no Žekas – LMR to gadu pirmā vārtsarga Jevgeņija Kartoviščenko. Kad par Rīgas pirmās komandas treneri strādājis čehs Staņislavs Motls...