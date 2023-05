Latvietības saliņa Dienvidvācijā, uz kuru dodas latvieši no visas pasaules. Kas ir "Bērzaine”?

Kalnu un mežu skavās lepni gozējas pēc izskata gandrīz vai kā pasaku namiņš ar nosaukumu “Bērzaine”. Vācijas dienvidu pilsētā Freiburgā, kas atrodas netālu no Francijas un Šveices robežas, atrodas latviešu centrs un viesu nams, kura saimnieki vienuviet pulcē latviešus no visas pasaules, lai kopā atpūstos, mācītos un svinētu latvietību. “Beigās tas bija kopīgs lēmums - visiem sadoties rokās un mēģināt,” tā par centra izveidi Vācijā un lielo latviešu interesi par to intervijā TVNET GRUPAs tiešsaistes žurnālam “Klik” stāsta latviešu centra “Bērzaine” vadītājs Indulis Bērziņš.