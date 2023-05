Video ⟩ "Ja nebūtu devies uz Šveici, visticamāk, hokeju vairs nespēlētu," Toms Andersons par sezonu Šveicē un debiju pasaules čempionātā

Pirmos soļus hokejā Andersons spēra sešu gadu vecumā, un ripas sporta veidu viņš uzreiz neiemīlēja. "Tēvs mani ievilka hokejā. Pirmais treniņš man bija pie Ģirta Ūdra, Rīgas 55. vidusskolā (mūsdienās pazīstama kā Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskola)," pirmās atmiņas par hokeju raksturo Latvijas izlases uzbrucējs. "Sākumā man hokejs nepatika, bet biju pārāk kautrīgs, lai tēvam to pateiktu. Iespējams, lielisko komandas biedru dēļ paliku hokejā, jo mums bija ļoti draudzīgs kolektīvs." Bērnībā bez hokeja Andersonam ļoti patika vasarā spēlēt futbolu, bet beigās izvēle nosliecās uz hokeju, jo ledus sporta veids viņam ļoti labi padevies.

Andersons otro sezonu pēc kārtas pārstāv Šveices otrās līgas komandu "La Chaux-de-Fonds". Klubs bāzējas netālu no Francijas robežas, kā jau var nojaust, šajā reģionā dominē franču valoda. Toma pārstāvētās vienības mājvieta atrodas 50 kilometru attālumā no Šveices ceturtās lielākās pilsētas Bernes. Piedāvājums no pašreizējās darba vietas nāca 2020./2021. gada sezonā, kad Andersons pārstāvēja Šveices augstākā čempionāta vienību Langnavas "SCL Tiger". Tobrīd Andersons ne pārāk sekmīgi krāja punktus - 50 mačos tikai septiņi rezultativitātes punkti.