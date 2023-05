Lietuviešu rakstnieks Vids Morkūns: “Cenšos dzīvot plaši atvērtām acīm”

Vids ir dzimis 1962. gadā, absolvējis Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas (1992) kinoscenāristu kursus. Autors īsprozas krājumiem “Manekena dzimšanas diena” (Manekeno gimtadienis, 2001), “Reportāža no olas” (Reportažas iš kiaušinio, 2012), “Ceļinieku stacijas” (Pakeleivingų stotys, 2019). 2015. gadā izlaidis dzejoļu krājumu “Nekropoles gaismas” (Nekropolių Šviesos). Vairāku literāro balvu laureāts, tulko no vācu, poļu, angļu un krievu valodas. Lietuvas Rakstnieku savienības un Tulkotāju asociācijas biedrs.

Ar Vidu pirmoreiz tikos Viļņā – vasarā pirms pāris gadiem, kad tika prezentēts pirmais Baltijas valstu literārais žurnāls “No More Amber”. Šī notikuma ietvaros devāmies arī ārpus pilsētas, kopīgi aplūkot Trāķu pils kompleksu. Staigājot zem senajām, drēgnajām un krēslainajām velvēm, ievēroju, ka no visas mūsu grupas Vids pie katra pils muzeja eksponāta kavējas visilgāk. Šī iezīme labi raksturo viņa uzmanību pret detaļām un to savstarpējām saitēm, kuras ar pirmo acumirkli ne vienmēr ir saskatāmas.