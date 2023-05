LTV vērtē "Sudden Lights" veikumu un to, kāpēc Latvijai jau sesto gadu pēc kārtas neizdevās

BBC komanda vienā no delegāciju vadītāju sapulcēm šī gada konkursa saukli “United by music” (Vienoti mūzikā - lat.) pārdēvēja par “United by props” (Vienoti rekvizītos - lat.), un to mēs tiešām arī redzējām pirmā pusfināla priekšnesumos. Taču ne vienmēr...