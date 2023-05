Īstā sieviete aiz foruma "Līdere". Smeldzīga intervija ar Solvitu Kabakovu

Jā, tā ir lieta, kurai mēs tā īsti nekad nevaram sagatavoties. Mēs varam par to runāt, dalīties pieredzē - domāt. Es arī domāju, vai man ir bailes no nāves, un sevī rodu atbildi, ka man vairāk ir bail no mīļoto cilvēku nāves, kas tev uz to brīdi ir jāpieņem un jāizdzīvo.