Foto un video ⟩ Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Hokeju spēlē daudzi, bet vienmēr uzvar Kanāda

Pirms spēles bija atlikusi tikai viena intriga: ko treneri būs izlēmuši likt sargāt vārtus. Visu treniņnometni no pirmā zvana ar izlasi bijis Ivars Punnenovs, tāpēc izvēle krita uz viņu. Kuluāros murrāja, ka Artūrs Šilovs palūdzis, lai ar viņu sāk rēķināties no otrā mača. Dzīve piespieda no soliņa vārtos doties jau 5. minūtē. Vai Ivars uzskatāms par lielāko grēkāzi? Laikam jau nē.