Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Lai uzvarētu, ir jāiemet

Latvijas un Slovākijas spēle sākās tikpat šķidrā toņkārtā kā mačs pret Kanādu. Slovākiem vajadzēja pat astoņas sekundes mazāk, lai pirmā ripa nonāktu Šilova vārtos. Pirms spēles treneris Raimonds Vilkoits brīdināja presi, ka sāncenši ir ļoti bīstami uzbrukuma zonā. Vai nu to nebija dzirdējuši Jānis Jaks un Deniss Smirnovs, bet viņu mazaktīvā spēle vārtu tuvumā ļāva Cehlārikam piespēlēt metrus trīs vārtpriekšā esošajam Sukelam. Glābt no vārtu zaudējuma varēja tikai brīnums. Bet tādi ir tikai pasakās. Ātri tikuši pie 1:0, slovāki dominēja visā pirmajā trešdaļā, Šilovu traucējot gandrīz divas reizes (15:8) vairāk nekā mūsu hokejisti slovāku vārtsargu Škorvāneku. To nu gan mēs nebijām gaidījuši. Uz papīra taču Latvija izskatījās štengrāka...

Ja hokejā Kanāda un Latvija ir no dažādām galaktikām, tad Slovākija vismaz mums šķiet tās pašas kategorijas atlēts kā Latvija. It sevišķi šajā pasaules čempionātā, kur Slovākijas izlasē šajā sezonā NHL pieraksts, turklāt minimāls ir tikai trim hokejistiem – aizsargam Samuelam Kņažko divas spēles Kolumbusā, uzbrucējiem Pavolam Regendam un Milošam Kelemenam – pa 14 spēlēm attiecīgi Anaheimā un Arizonā, mums šosezon iznāk apmēram tas pats – Rūdolfam Balceram 14 spēles Floridā (2+2) un trīs Tampā (1+0), Artūram Šilovam – piecas Vankūveras “Canucks” vārtos. Punktu no šiem sastāviem šogad NHL Latvijai pat vairāk (3+2) pret Slovākijas (2+2)... Arī Eiropas līgās mūsu džeki šogad bijuši veiksmīgāki: slovākiem ir uzbrucējs no Šveices Rihards Pāniks (4+5), viņam gan desmit sezonu pieredze NHL (88+107); Mareks Hrivīks Zviedrijas SHL (2+12) nevar konkurēt ar Rodrigo Ābolu (19+22). Slovākijas izlases pamatmasa (11) spēlējusi Čehijas ekstralīgā, kur rezultatīvākais bija Kārļa Čukstes kluba biedrs Tršinecā Libors Hudāčeks (20+12), bet Roberts Bukarts Ostravā metis vairāk (21+26), starp slovāku aizsargiem labākais bijis Bukarta kluba biedrs Patriks Kohs (3+9), Čehijas čempionāta rezultatīvākajam metējam Uvim Balinskim daudz vairāk (11+24).