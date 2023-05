"Aizdevumi netiek ņemti, lai varētu izdzīvot līdz nākamajai pensijai." Nebanku kreditēšanas sektors pēc reformām

Nebanku kreditēšanas sektors daļai sabiedrības joprojām asociējas ar "ātrajiem kredītiem", kurus var dabūt jebkurš neatkarīgi no iespējām tos atdot, vien nosūtot SMS. Tādēļ jau kopš 2011. gada nozarē pakāpeniski ieviestas dažādas izmaiņas, lai ierobežotu aizdevēju iespējas iedzīvoties uz to cilvēku rēķina, kuru finanšu pratība nav tā labākā. Kas nozarē ir mainījies pēdējo gadu laikā, vai iedzīvotājiem papildu līdzekļi lielākoties nepieciešami rēķinu nomaksai un kāpēc Latvijas uzņēmumi neraujas startēt biržā, intervijā tiešsaistes žurnālam KLIK stāsta nebanku kreditētāja AS "DelfinGroup" valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš.