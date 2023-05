Līdz nāve mūs šķirs. Aiziet apskāvienā. Elīzas un Sanda stāsts

Sandim šogad paliktu 47 gadi. Kopš viņa aiziešanas ir pagājuši gandrīz trīs gadi. Kādam tas ir "nupat", bet kādam šis laika sprīdis izmaina visu dzīvi. Viņa vairs nav, un nebūs arī pasakas ar beigām "viņi dzīvoja ilgi un laimīgi". To visu pārrakstīja nežēlīga un agresīva slimība, kuru neaizkustināja nedz 15 gadu laimīga kopdzīve, nedz divu mazu dēlu jautājošais skatiens: kāpēc tā jānotiek? Slimība alkatīgi atņēma vienam no gaišākajiem cilvēkiem visu, par ko viņš bija priecīgs un laimīgs šajā pasaulē. Sākumā lauvas spēku, tad - grieķu dieva izskatu. Tad jau kaklā vairs negāja ēdiena kumoss un prātu brīžam pārņēma dusmas. Viss lēnām dzisa. Jā, slimība bija negausīga un to pielabināt neizdevās nevienam no mums. Arī statistika bija neganta: deva 5% dzīvildzi virs 5 gadiem. Tomēr paša Sanda cerība un cīņa nebeidzās līdz viņa pēdējam elpas vilcienam. Līdz pēdējam sirdspukstam. Līdz pēdējai domai. Sandis devās viņsaulē, esot mājās, sievas rokās, mazajiem zēniem saldi dusot aiz sienas. "Kur tētis?" - viņi no rīta jautās. "Tētis šonakt devās debesīs. Viņš mūs tagad sargās no turienes..." - atbildēs Elīza, zinot, ka šī bija abu pēdējā nakts....