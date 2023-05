Rokenrols nav miris. "Måneskin" šovs Rīgā!

"Måneskin", kas tulkojumā no dāņu valodas nozīmē "mēnesnīca", oficiāli dibināta 2016. gadā, lai gan daži grupas biedri bija pazīstami jau vidusskolas laikā. Muzikālo karjeru viņi sāka, muzicējot Romas ieliņās, un 2017. gadā pieteicās talantu šova "X Faktors" Itālijas versijas 11. sezonā. Tur viņi ieguva otro vietu, pēc kuras devās pirmajā nopietnajā koncertturnejā. Taču nozīmīgākais pavērsiens grupas veiksmīgajā karjerā ir uzvara Itālijas Sanremo mūzikas festivālā un vēlāk arī starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā 2021. gadā.

Togad klajā nāca grupas trešais studijas albums un izsludināta pasaules koncertturneja. Covid-19 pandēmija gan ieviesa savas korekcijas, tāpēc turnejas sākumu nācās pārcelt no plānotā 2022. gada pavasara uz tā gada rudeni, taču ietverot krietni vairāk valstu.

Vairāk nekā divu stundu ilgajā koncertā kopumā izskanēja 23 dziesmas ("I Wanna Be Your slave" izskanēja pat divas reizes) un bija dzirdamas vairākas kompozīcijas no grupas jaunākā - ceturtā - albuma "Rush".