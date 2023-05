Lūsis komentē ⟩ Kā Latvijai beidzot iekļūt Eirovīzijas finālā?

Pēdējo reizi iekļūt Eirovīzijas finālā Latvijai izdevās 2015. un 2016. gadā ar divām Aminatas dziesmām. Pirms tam sešu gadu neveiksmju sērija, bet vēl pirms tam – 2008. gadā finālā iekļuvām ar “Pirates of the Sea” dziesmu “Wolves of the Sea”. Šiem faktiem un statistikai vajadzētu palīdzēt nonākt pie kaut kādiem secinājumiem.