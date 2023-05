ELIZABETE VIZGUNOVA NO UKRAINAS ⟩ Odesas ebreji: “Nemaz nerunājiet par holokaustu! Šobrīd tas ir mazsvarīgi!”

Odesa – Ukrainas dienvidu pērle. To dibinājusi Katrīna Lielā 1794. gadā pēc tam, kad šo teritoriju Krievija atkaroja no Osmaņu impērijas. Nosaukums cēlies no vārda, kuru pilsētai bija devuši grieķu kolonisti, – Odesos. Ostas pilsēta spēlējusi nopietnu lomu arī Polijas-Lietuvas valstī ar nosaukumu Kotsubijiva (atveidots no turku val. Hacıbey). Daudzu prātos tā iespiedusies ar ainu no leģendārā padomju kino sasnieguma - Sergeja Eizenšteina filmas «Bruņukuģis «Potjomkins»». Tās slavenākā aina filmēta uz kāpnēm, kas nosauktas par godu bruņukuģim.