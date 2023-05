Ik mēnesi "ar galiem" investē simtiem tūkstošus. Kā krāpnieki zina, ko uzrunāt?

Lai gan šķiet, ka "Nigērijas prinču" e-pastus atpazīst jau 99,99% to saņēmēju, no Latvijas iedzīvotājiem izkrāptās summas ik mēnesi ir vairāki simti tūkstošu. Tostarp jaunākie FNA dati liecina, ka šā gada pirmajos četros mēnešos no četru Latvijā lielāko komercbanku klientiem izkrāpti līdzekļi 3,4 miljonu eiro apmērā, turklāt tikai aprīlī - 609 tūkstoši eiro. No vienas puses, jāpriecājas, ka arvien vairāk krāpšanas gadījumu arī izdodas novērst - šā gada janvārī-aprīlī novērsta kopumā 2,6 miljonu eiro izkrāpšana -, tomēr bažas rada cilvēku lētticības nemazināšanās.