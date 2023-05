Teologs Kaspars Simanovičs: par izdegšanu misijā, oligarhijas postu un kara tuvumu

Paralēli klātienes apmeklētāju skaitam ik gadu pieaug interese forumu "LĪDERE" vērot arī attālināti. Pērn šādu iespēju izmantoja ap 102 000 interesentu no 46 valstīm. Bezmaksas tiešraides iespēju arī šogad nodrošinās viens no pasākuma galvenajiem atbalstītājiem SEB banka. Skatītāji to varēs vērot foruma "LĪDERE" mājaslapā, foruma “Facebook” plūsmā un arī portālā “TVNET”.