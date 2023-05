ELIZABETE VIZGUNOVA NO MOLDOVAS ⟩ Īstie ļaundari: Krievijas ielikteņi Moldovā

Šis ir stāsts par Ilanu Šoru, Krievijas ielikteni Moldovā. Viņš pazīstams kā viena no centrālajām personām 2014. gadā izskanējušajā «gadsimta zādzībā», kad no Moldovas bankām pazuda vairāk nekā miljards USD. Par spīti notikušajam, 2016. gadā viņš kļuva par nelielās Orhejas pilsētas mēru. 2019 un 2021. gadā viņš startēja parlamenta vēlēšanās kā Șor partijas līderis. Pēdējās vēlēšanās tā ieguvusi 6 no 101 deputātu krēsla Moldovas parlamentā un šobrīd ir opozīcijā. Savukārt šī gada aprīlī viņš tika notiesāts uz 15 gadiem cietumā par iesaisti «gadsimta zādzībā», kad no Moldovas valsts kases pazuda 1 miljards USD. Taču no soda viņš izvairījās, jau 2019. gadā aizbēdzis uz savu dzimteni – Izraēlu. Moldova šobrīd cenšas panākt, lai Izraēla Šoru izdod soda izpildei. Diemžēl pazīstamais oligarhs ir pārāk tuvās attiecībās ar daudziem vareniem cilvēkiem. Viņš un viņa domubiedri nav zaudējuši cerību atgriezt Moldovu Maskavas orbītā.