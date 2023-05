Tuvojoties NATO samitam Viļņā jūlija vidū, visiem aktuāls kļūst jautājums par to, kā izvairīties no kārtējās neveiksmes saistībā ar Ukrainas iespējamo dalību aliansē. Kad pirms 15 gadiem Bukarestē NATO līderi pievērsās šim pašam jautājumam, viņiem neizdevās panākt pārliecinošu vienošanos par to, kā reaģēt uz Ukrainas un Gruzijas centieniem kļūt par alianses dalībvalstīm. Tagad mēs visi sadzīvojam ar sekām.