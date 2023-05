Nauda griestos

Vecākā brāļa Peimana Kia aizturēšana notika Upsalā plkst. 07.00 no rīta. 20.septembrī 2021. gadā. Vērojot no malas viņš izskatās kā turīgs, panākumiem bagāts cilvēks, ar sievu un trim bērniem savā privātmājā Upsalā. Viņam ir pēdējā izlaiduma sarkans Audi un it kā nekas neliecināja, ka eksplozija ir tuvu. Aizturēšanas brīdī viņš ieņem augstu amatu Zviedrijas Pārtikas aģentūrā un it kā nav nekādā saistībā ar krieviem vai spiegošanu viņu labā. Taču pirms tam Peimans ilgstoši ir strādājis valsts Drošības policijā kā arī Militārās izlūkošanas un drošības dienestā.