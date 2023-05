Prezidentu prezidenta reforma

Lai izbeigtu nekontrolētu partiju tirgošanos par prezidenta personu, Latvijas Reformu biedrība (LRB) iesaka reformēt paša prezidenta ievēlēšanas kārtību un to nostiprināt Satversmē. Kā zināms Latvijas Republikas prezidentu ievēlē Saeima ar balsu vairākumu, un, tā kā Saeima praktiski sastāv no dažādām partiju disciplīnām pakļautu dažādu partiju deputātiem, kas arī izvērš prezidenta ievēlēšanu par visāda veida tirgu, būtu saprātīgi pašu prezidenta ievēlēšanu atdalīt no minētā tirgus.