Lūsis komentē ⟩ Jaunā partija ZZS pirmo reizi varētu iekļūt koalīcijā. Ā, pag...

Intrigas ap Valsts prezidenta vēlēšanām sit arvien augstāku vilni, un rezultātus pagaidām nez vai kāds spēj prognozēt pārāk precīzi. Visi tiekas ar visiem, bet Saeimas koalīcijas partijas Nacionālā apvienība (NA) un Apvienotais saraksts (AS) beidzot sapratušas, to, par ko rakstīju jau mirkli pirms par to sāka runāt visi. Proti – pastāv diezgan augsta iespējamība, ka viņus varētu atsēdināt opozīcijā.