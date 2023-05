RIBOCA, parādi rokas!

10. augustā Rīgas pilsētvidē savu darbību oficiāli iesāks trešā Rīgas Starptautiskās Laikmetīgās mākslas biennāle (RIBOCA3). Vairāk nekā puse no pamatizstādē apskatāmajiem darbiem būs jauni pasūtījumi, kas veidoti, reaģējot uz Rīgas unikālo fiziskās, sociālās un vēsturiskās telpas reljefu. Tomēr sociālajos tīklos ir izskanējuši vairāki pārmetumi saistībā ar RIBOCAs finansējuma avotiem, kādreizējo saistību ar uzņēmēju Pjotru Avenu un biennāles rīkotāju izvēli savu devīzi – “There Is an Elephant in the Room” (“Istabā ir zilonis”) - mājaslapā iekļaut arī krievu valodā.