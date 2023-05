Foto un video ⟩ Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Tampere, turies!

Gados, kad Latvijas izlasi trenēja zviedrs Kurts Lindstrēms, bieži bija dzirdama viņa spēles filozofija: "Puck control, puck control!" Arī pēc gandrīz divdesmit gadiem zviedri ir vieni no labākajiem ripas kontrolētājiem. Viņi var it kā bez lielas jēgas vadīt un piespēlēt ripu, galvenais ir to nepazaudēt. Kurš kontrolē ripu, tas arī kontrolē spēli. Milzīga pacietība un ticība saviem spēkiem, ka kādreiz jau būs arī izdevība iemest ripu vārtos. Diezgan garlaicīgs hokejs, bet kas hokejā ir pats skaistākais? Tieši tā – rezultāts.