Partizāni vai diversanti: kas ir leģions "Krievijas brīvība" un "Krievu brīvprātīgo korpuss"?

"Ja neieredzat Putina režīmu un vēlaties, lai Krievija kļūtu par brīvu un demokrātisku valsti, pievienojieties!" vienā no leģiona "Krievijas brīvība" publicētajiem videoklipiem saka bijušais "Gazprombank" viceprezidents Igors Volobujevs. Viņš ir viens no it kā vairākiem simtiem leģionā dienējošajiem disidentiem, kuri alkst gāzt Putina režīmu. Kopā ar "Krievu brīvprātīgo korpusu" tie ir nonākuši šīs nedēļas notikumu uzmanības centrā. Bet kas īsti ir šīs organizācijas?