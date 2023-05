Mākslinieks Kristaps Ancāns: "Latviešiem ļoti patīk klusums. Un tas ir bīstami"

Kad es domāju par izstādi Vīnē un ko es gribētu tur izstādīt, es paskatījos atpakaļ uz savu praksi aptuveni 10 gadu šķērsgriezumā. Pamanīju, cik ļoti tā arkas forma daudz parādās – sākot no kinētiskiem darbiem, publiskie mākslas darbi “DOMO” galerijā Londonā, un beidzot ar “Polāro varavīksni”, kas iet apkārt Zemeslodei un arī ir arka. Sāku skatīties, kāpēc man tik ļoti patīk tā forma, no kurienes varētu būt tās ietekmes. Fizikā ir deformācijas punkti – ja nemaldos, a – b – c – d. Ja tu salieksi metāla stieni no ‘a’ līdz ‘b’, materiālam vajadzētu atgriezties atpakaļ stāvoklī, kurā viņš bija. Tā ir pirmā posma deformācija. Ja tu saliec no ‘b’ līdz ‘c’, viņš vairāk neiztaisnosies un paliks konkrētajā formā. Savukārt, ja liektu no ‘c’ uz ‘d’, tu veido deformāciju, bet viņa ir neatgriezeniska un nav apstādināma. Tas nozīmē, ka stienis nevis salieksies, bet pārlūzīs.