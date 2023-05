Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Rubīnsarkanie dzelzsgriezēji sagriež virpuli, nopelnot bronzu!

Kā allaž šajā pasaules čempionātā pirms spēles savas gudrības pie žurnālistiem nāk stāstīt treneris Raimonds Vilkoits (1990), kurš saprotamu iemeslu dēļ pirmās divas uzvaras nevar atcerēties. Kā spēlēt pret ASV? Pēc iespējas ilgāk atrodoties spēlē (lasi – saglabājot pozitīva rezultāta iespējas). Skaidrs, ka gados jaunie amīši skries un lidos. Galu galā – deviņi studenti no NCAA līgas. Jaunība dažkārt ir plus, it sevišķi, ja viss iet no rokas, bet, ja neiet – tad mīnus. Tā divos vārdos skaidroja Vilkoits. Uz manu vaicājumu, vai šajā komandā ir kāds tāda tipa spēlētājs kā Koba Jass, kurš spēj palīst "sāncensim" aiz ādas un izvest viņu no pacietības, Raimonds konkrētus uzvārdus negribēja saukt, bet smaidīja: "Ir, ir mums arī šādi hokejisti. Un viņi paši zina, kad tās lietas jādara, treneri nevienu speciāli nesūta radīt diskomfortu pretiniekiem."