Veiksmes atslēga visai tautai? Homoseksuāli karaļi, premjeri, valsts vadītāji vēsturē un šodien

Frederiks Lielais (Frederick the Great) bija Prūsijas karalis no 1740. līdz 1786. gadam. Lai gan karalis bija oficiāli precējies ar Elizabeti Kristīni no Brunsvikas-Volfenbiteles-Bevernas, lielākā daļa vēsturnieku uzskata viņu par homoseksuālu. Lai gan viņš tā arī dzīves laikā "neiznāca no skapja", savu kaisli uz vīriešiem neslēpa un pat rakstīja homoerotisku dzeju.