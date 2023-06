Polija slīgst dziļāk autoritārismā: "Lex Tusk" kā izrēķināšanās ierocis pret oponentiem

Polijas valdošā partija "Likums un taisnīgums" (PiS) tagad ir spērusi vēl vienu soli ceļā uz pilnīgu autokrātiju. Tuvojoties rudenī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām, PiS ir izstrādājusi likumprojektu par īpašas komisijas izveidi, lai izmeklētu Krievijas ietekmi laikā no 2007. līdz 2022. gadam, kas ietver arī opozīcijas partijas "Pilsoniskā platforma" valdīšanas laiku (no 2007. līdz 2015. gadam). Vēl ļaunāk, Polijas prezidents Andžejs Duda jau ir parakstījis šo likumprojektu, vienlaikus nododot to izskatīšanai PiS pakļautībā esošajam Konstitucionālajam tribunālam.