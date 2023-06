FOTO ⟩ Izolācija, depresija un nāve. Mākslinieki interpretē mentālās veselības nozīmi

Ekspozīcijā iekļautais Ievas Vīksnes darbs “Vārnas” izmanto virtuālās realitātes (VR) programmatūras priekšrocības un skatītājam dod iespēju nomainīt laiktelpas apstākļus, uz brīdi uzvelkot VR brilles. Arī Ievai mentālās veselības jautājumi ir aktuāli - gan personiskā līmenī, gan kā māksliniecei: “Kad mani uzrunāja dalībai izstādē, sapratu, ka uzdevums ir ļoti grūts, jo arī pati tēma tāda ir. Taču laimīgā kārtā šī gada sākumā sāku apmeklēt ļoti labu terapeiti – Agnesi Orupi. Pieminu viņu, jo esmu ļoti pateicīga par to, ko no Agneses esmu uzzinājusi. Viņa manā mentālajā vārdnīcā ieviesa tādu terminu kā “vārnas”. Viņa nodarbojas ar kognitīvi biheiviorālo terapiju un shēmu terapiju, runājot par tādām tēmām kā “iekšējais bērns”, “veselīgais pieaugušais” un “kritiķi”. Agnese šos iekšējos kritiķus ierosināja nosaukt par “vārnām”. Tajā brīdī, kad visas kritiskās domas ir manā galvā, es viņas uztveru kā savu sastāvdaļu. Vārnas kritizē, devalvē un nosit uz leju visu, ko vien var. Tas, ko es uzzināju terapijā, ir – ka katra no šīm vārnām sastāv no ļoti dažādiem un daudziem notikumiem, tēliem un personāžiem manā dzīvē.” Jāņem vērā, ka ne visas vārnas ir sliktas – dažas var būt kā motivētājas konkrētai rīcībai. Savukārt no sliktajām iespējams tikt vaļā vien tad, kad ir veikta strikta nodalīšana: kas tad esmu es un kas ir mani iekšējie kritiķi. Ja paliek izpratne, ka abas puses veido vienu un to pašu, izaugsmes iespējas ir apgrūtinātas.