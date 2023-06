Roka leģendas Igo, iespējams, atklātākā saruna

Viņš zina, kā ir būt slavas virsotnē, un viņš zina, kā vairākas reizes savā mūžā ir sākt dzīvot un pat mācīties staigāt no jauna. Viņš mīl būt cilvēku pūlī, bet tikpat daudz mīl vientulību. Tā ir latviešu roka leģenda - Igo (īstajā vārdā Rodrigo Fomins). Uz sarunu viņš ierodas sagatavojies kā uz uzstāšanos - ar īpašu futrāli rokās savai skatuves cepurei un baltiem krekliem, kas īsi pirms sarunas izslīdējuši no rokām uz ielas, bet tie ir vien dzīves sīkumi. Igo tik atklāti, šķiet, par savu dzīvi - bērnību, karjeras sākumu, ģimeni, bērniem un attiecībām - nav runājis. Lūk, iespējams, viena no atklātākajām intervijām viņa dzīvē.