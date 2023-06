Ienaidniekus meklējam nepareizajā vietā

Kas Latvijas iedzīvotājam ir homoseksualitāte? Padomju laikos krimināli sodāma, izlaidīga darbība divu vīriešu starpā no vienas puses, vai seksuāla pataloģija no otras. Pat pēc neatkarības atgūšanas, Latvijas sabiedrība izvēlējās atteikties no lielas daļas padomju laikos ieaudzināto pārliecību, tā vienlaikus nostiprināja nepatiku pret visu «citādo». Par sevi Latvijas iedzīvotāji domā kā par upuriem vai varoņiem, kas bez vardarbības pieveica PSRS. Taču sarunas ar gejiem un lezbietēm, kas dzīvojušas padomju laikos, atklāj mūsu neglīto, neiecietīgo seju, kura dogmātismā mērojas tikai ar padomju ideologiem.