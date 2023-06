Salīdzinot Sorosa izraisīto ciešanu krīzi 90.gados Zviedrijā un latviešu liberālās inteliģences prieku par finansējumu viņu idejām, izglītībai un plāniem, grūti izšķirties par to vai ir pareizi no viena ņemt un otram dot. Nauda nerodas tukšā vietā un kokos neaug. To atņem vienam un iedod otram. Tieši tā rīkojās arī Soross.