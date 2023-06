"DelfinGroup": Lombards ir pēdējā vieta, uz kuru nest apšaubāmas izcelsmes preces

Vēl nemaz tik sen lombardi bija pirmie ieteikumu sarakstā, kur meklēt tev nozagtās lietas. Tomēr padsmit gadu laikā šī nozare ir kļuvusi par vienu no labajiem piemēriem, cik ļoti situācija var mainīties, ja tiek ieviests stingrs regulējums un pat licencēšana. Nebanku kreditētāja AS "DelfinGroup", kura portfelī ir arī zīmols "Banknote", valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš intervijā tiešsaistes žurnālam KLIK stāsta par tirgus attīrīšanos no negodprātīgiem spēlētājiem, lombarda aizdevumu klientūru un atnesto ķīlu pārbaudēm.