Lūsis komentē ⟩ Pārsteidzoši: Visa latviešu tauta vēlas praidu

Piemēram, atceraties Alda Gobzema leģendāro “rododendru”? Mega akcija, kura tika gatavota kaut kādu pusgadu, ja ne vēl ilgāk. Un visu šo laiku mums bija jāklausās teksti par to, ka tautai vienreiz pietiek, tauta vēlas iziet ielās, tauta vēlas protestēt pret varas kliķi. Tauta, tauta, tauta. VISA TAUTA!

Bet uz vērienīgo pasākumu ieradās kādi 600–1000 cilvēki, no kuriem daļa tikai tāpēc, ka pēc tam pie degvielas uzpildes stacijas bija sarunāts uzorganizēt dragreisa fanu diskotēku. Un pēc tam vairāki pieauguši vīrieši pie Rīgas pils vairākas dienas uz maiņām sargāja savu no sniega uzbūvēto štābiņu. Rīgas sargi no AliExpress.