Klausoties frančus, es ģībstu!

Viņi pulcē 20 tūkstošus fanu "Madison Square Garden" Ņujorkā, grupa ir varenās Kopolu kino ģimenes iemīļoti (grupas solists ir precējies ar Sofiju Kopolu, amerikāņu režisori, kura ir leģendārās kinolentes "Krusttēvs" (The Godfather) veidotāja Frānsisa Forda Kopolas meita), bet 6. jūnija koncerts Siguldā šķita kā privāts pasākums pēc dzīvās mūzikas izslāpušajiem. Neraugoties uz nelielo apmeklētāju skaitu, šī bija viena no lieliskākajām koncertu pieredzēm - lielisks skanējums, aizraujoša scenogrāfija un pāri visam mākslinieku atdeve un siltā komunikācija ar publiku. Domāju, ka daudzi mūziķi man piekritīs - uzstāties nelielam cilvēku lokam ir daudz intīmāk un grūtāk nekā milzu pūlim.

"Man šķiet, ka pēc šī koncerta atcerēšos katru no jūsu sejām!" atzina Marss, it kā pajokojot par sanākušo skaitu, bet vienlaikus novērtējot latviešu dziedāšanu un dejošanu līdzi no sākuma līdz pat beigām.

Siguldā sanākušos klausītājus priecēja gan labi zināmas melodijas ("Lisztomania", "1901", "If I Ever Feel Better"), gan dziesmas no jaunākā albuma, kuru, starp citu, producējis visiem labi zināmā dueta “Daft Punk” dalībnieks Tomass Bangelters.