Lilita Ozoliņa. Eiropas vēriena aktrise, kura sevī iemiesoja Latviju

Svaru kausus, kuri Lilitas Ozoliņas karjerā bijuši nostādīti starp ekrānu un skatuvi, uz kreiso pusi nosver teātra zinātniece un kritiķe Edīte Tišheizere: “Manā skatījumā Lilita Ozoliņa tomēr vispirms ir kino, un tikai tad – teātra aktrise. Kinorežisori viņu labāk prata ievietot zināmos noteikumos. Viņa bija solo spēlētāja. Visur, kur es viņu atceros uz teātra skatuves jau no seniem laikiem, – tas ir viens uznāciens un kaut kas zīmīgs, kas jāpasaka. Taču tā, ka viņa būtu aktieru partnerībā, kas teātrī ir ļoti no svara, to es īpaši neatceros. Filmā tas ir citādi. Montāža dod savu iedarbību, un arī inscenētais laiks kino rit citādāk.”