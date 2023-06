EKSKLUZĪVI KLIK ⟩ "Šodien ir aizsprosts, rīt var notikt kodolsprādziens": Hersona pēc Kahovkas dambja uzspridzināšanas

Par dambja un Kahovkas hidroelektrostacijas uzspridzināšanu uzzināju šodien plkst. 6:45, kad pamodos un telefonā izlasīju ziņu no draudzenes. Viņa agri ceļas, lai pastaigātos ar suni, un pussešos no rīta bija uzrakstījusi man īsziņu. No tiem, ar kuriem esmu runājis, gandrīz visi par sprādzienu uzzināja no Telegram. Vai no rīta ziņas par sprādzienu jau bija televīzijā, es nezinu, jo neskatos televīziju. Bet zinu, ka ar televīziju šeit ir problēmas, jo krievi atkāpšanās laikā uzspridzināja mūsu televīzijas torni.